Etats-Unis : emprisonné à tort pendant 31 ans, il reçoit... 71 euros

L'ancien détenu veut y croire. "Bien que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en prison, je ne suis ni amer ni en colère contre qui que ce soit, parce que j'ai trouvé le bonheur et que je me suis mariée avec une bonne épouse", a-t-il expliqué. "Tout ce que je veux, c'est être traité avec justice pour ce que j'ai enduré. Je n'ai rien fait et je veux seulement être traité justement". C'est la deuxième fois que McKinney tente sa chance après une première demande rejetée par le précédent gouverneur. Il n'aura sans doute pas de troisième chance.