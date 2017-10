États-Unis : il viole une jeune fille de 12 ans et obtient 9 ans après la garde de l'enfant né de cette agression

Il a violé sa mère quand elle avait 12 ans et vient d'obtenir la garde partagée de cet enfant né de ce crime. L'histoire est rapportée par The Detroit News mardi 10 octobre. Un juge du Michigan a accordé la garde partagée à Christopher Mirasolo, 27 ans, après qu'un test ADN a confirmé le mois dernier qu'il était bien le père de l'enfant, aujourd'hui âgé de 8 ans. Le juge a par ailleurs transmis au violeur l'adresse de la mère de l'enfant et a également ordonné que le nom du père apparaisse sur son certificat médical.





"C'est de la folie. Rien n'a été fait correctement dans cette affaire. Il n'a jamais été inculpé comme il se devait et devrait être quelque part derrière les barreaux. Mais le système s'acharne sur ma cliente qui n'était qu'une enfant au moment des faits", dénonce l'avocate de la victime. Àgé de 18 ans au moment des faits, Christopher Mirasolo n'avait écopé que d'un an de prison pour son crime et n'avait passé que six mois et demi derrière les barreaux avant d'être libéré pour s'occuper de sa mère.