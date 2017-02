États-Unis : ils montent un mur de sac-à-dos de migrants pour protester contre Donald Trump

L’idée débute en 2009 dans la tête de l’anthropologue, Jason De Leon. Ce dernier travaille à la frontière mexicaine et est amené à passer beaucoup de temps avec des migrants. Lorsque Donald Trump est investi et que l’idée d’un mur entre le Mexique et les États-Unis ne fait que devenir de plus en plus concrète, il décide de construire un mur de sacs-à-dos avec l’aide du photographe et artiste américain, Richard Barnes. Il est aujourd’hui exposé au Sheila C. Johnson Design Center, à New York.