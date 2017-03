Etats-Unis : incarcéré depuis 32 ans, il retrouve la liberté grâce à des étudiants en droit

Les membres du programme "Project for the Innocent", tous étudiants en droit de l’université de Loyola, ont épluché les dossiers. De leur travail sont ressortis plusieurs vices de procédure. La parole de la petite amie de la victime, d’abord, est aujourd’hui mise en cause. À l’époque, la police avait arrêté Andrew Wilson sur la seule base du témoignage de cette jeune femme, alors âgée de 17 ans. Celle-ci était pourtant connue pour avoir déjà fourni de faux témoignages. Saladena Bishop avait notamment accusé à tort un homme de kidnapping et de tentative de viol. D'autre part, la preuve de ce faux témoignage avait été retirée du dossier de poursuites par le ministère public.