États-Unis : Jeff Sessions, le ministre de la Justice de Trump, aurait dissimulé ses contacts avec la Russie

Nouveau couac au sein de l'administration Trump. De nouvelles révélations du Washington Post place le président des États-Unis dans l'embarras. Le nouveau secrétaire d'État à la Justice, Jeff Sessions, aurait dissimulé des contacts entretenus avec la Russie, avant l'élection présidentielle du 8 novembre. Des rencontres passées sous silence lors de son audition au Sénat.





Selon le quotidien, l'actuel ministre de la Justice et l'ambassadeur russe Sergueï Kislyak se seraient notamment parlés en privé à deux reprises, en juillet et en septembre, dans le bureau de celui qui était alors sénateur de l'Alabama. À ce moment-là, au sommet de la campagne présumée de cyberattaques russes, Sessions comptait parmi les conseillers les plus influents du candidat Trump en matière de politique étrangère. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Michael Flynn, conseiller à la sécurité du milliardaire américain, soupçonné de connivences avec la Russie et obligé de démissionner mi-février.