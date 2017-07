John McCain superstar de l'Obamacare : comment le sénateur républicain a humilié Donald Trump en moins d'une semaine

Un revirement total pour le président qui, il y a encore deux ans, avait clamé haut et fort que John McCain, capturé et torturé pendant la guerre du Vietnam, n'était "pas un héros de guerre". Il faut dire que Donald Trump avait à tout prix besoin du soutien et du vote de l'ancien candidat à la Maison-Blanche -il avait été battu par Obama en 2008- pour valider le projet républicain censé abroger l'Obamacare. Mais malheureusement pour lui, la déconfiture n'a pris que trois jours. Car si le sénateur de l'Arizona avait bien voté mercredi pour l'ouverture du débat sur une telle abrogation, il avait aussi prévenu qu'il voterait non lors du vote final si le texte définitif ne lui convenait pas. Jeudi, épaulé par ses collègues de Caroline du Sud et du Wisconsin, il s'est ainsi opposé à l'option "abrogation a minima" ("skinny repeal", en version originale), qui semblait pourtant en mesure de fédérer l'ensemble des conservateurs.





Et ses menaces ont été mises à exécution. Vers 1H30 du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, John McCain a en effet tué les derniers espoirs des républicains d'abroger et de remplacer rapidement la réforme phare de Barack Obama. Une heure plus tard, Donald Trump, qui avait pourtant promis de régler l'affaire en deux temps trois mouvements en arrivant au pouvoir, tentait de se distancier du désastre en rejetant, comme souvent, la faute sur les autres. "Trois Républicains et 48 Démocrates laissent tomber le peuple américain. Comme je l'ai dit depuis le début, laissez l'Obamacare imploser, puis négociez", a tweeté le président sans faire, cette-fois, de référence à l'héroïsme du sénateur McCain.