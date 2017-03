L’administration Trump refuse de retirer un pesticide jugé dangereux pour les enfants

Un argumentaire qui ne passe pas chez les groupes environnementaux. "L’EPA ignore des preuves scientifiques abondantes […] indiquant que ce pesticide provoque de sérieux dommages aux enfants et à leur développement cérébral et accroît le risque de handicap pour apprendre, de réduction du quotient intellectuel et d’autisme", a réagi Miriam Rotkin-Ellman, scientifique au Natural Ressources Defense Council. Selon les opposants au chlorpyriphos, l’EPA privilégie les intérêts de l’industrie chimique au détriment de la santé publique.





Ce pesticide, utilisé depuis 1965, est interdit à l’intérieur des habitations (sur les arbres des particuliers) et sa pulvérisation est prohibée autour de certains lieux comme les établissements scolaires. D'après l'EPA, ses résidus sur la nourriture ne présentent pas de risque pour la santé.