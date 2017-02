L'équipe de Donald Trump était-elle en contact constant avec la Russie pendant la campagne ?

Les soupçons d'une intervention russe lors de l'élection présidentielle américaine deviennent plus tangibles que jamais. Les services de renseignements et les autorités américaines auraient les preuves concrètes d'une communication fréquente entre Donald Trump, son équipe et les renseignements russes pendant les mois précédant le scrutin. Le New York Times avance que, selon "quatre anciens et actuels responsables américains", des enregistrements et interceptions téléphoniques indiquent en effet que le président des Etats-Unis a multiplié les contacts avec la Russie lors des derniers mois de la bataille face à Hillary Clinton.





Si les "officiels interviewés au cours des dernières semaines ont indiqué qu'il n'y avait pas de preuve d'une coopération" pour influencer ou pirater l'élection de novembre dernier, les appels ont néanmoins "alarmé" les autorités. De nombreux contacts se sont ainsi produits pendant l'été, alors que Donald Trump multipliait les éloges envers Vladimir Poutine. Le New York Times rappelle aussi que pendant la campagne, celui qui n'était encore que le candidat républicain avait souhaité que les emails d'Hillary Clinton aient bien été récupérés par les Russes afin qu'ils soient rendus publics.