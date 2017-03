Etats-Unis : l'immigration clandestine en baisse de 40% selon l'administration Trump

Selon le secrétaire à la Sécurité intérieure, les interpellations d'immigrés clandestins par les services des douanes et de la protection des frontières progressent de 10 à 20% chaque année entre janvier et février. Et John Kelly d'assurer : "Au contraire, cette année nous avons vu une baisse du nombre des interpellations de 31.578 à 18.762, soit une diminution de 40%".





"Ces premiers résultats montrent que l'application des lois a un impact, que la dissuasion a un impact, et qu'une application effective des textes en matière d'immigration a un impact", a déclaré l'homme fort de l'administration Trump. Des lois qui pourraient bien se corser ces prochaines semaines : le même John Kelly a expliqué lundi soir dans une interview à CNN qu'il voulait séparer les enfants de leurs parents immigrés clandestins. Objectif ? Décourager les entrées illégales aux Etats-Unis.