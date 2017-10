Etats-Unis : la Chambre des représentants vote pour interdire l'avortement après 20 semaines de grossesse

La Chambre des représentants des Etats-Unis, à majorité républicaine, a adopté ce mardi une proposition de loi qui punirait les médecins pratiquant des avortements au-delà de la 20e semaine de grossesse. La quasi-totalité des républicains (234 contre 2) ont voté en faveur du texte, tandis que la quasi-totalité des démocrates votaient contre, sauf trois.





Les parlementaires veulent punir les médecins, jusqu'à cinq ans de prison, et non les femmes qui pratiqueraient un avortement, et qui ne se verraient pas inquiétées pénalement. Les cas de viol, d'inceste, ou lorsque la vie de la femme est menacée, feraient l'objet d'une exception.