Etats-Unis : la femme d’un policier mort en 2014 accouche de leur enfant

Une histoire qui finit bien. Près de trois ans après la mort de son mari, l'officier de police new yorkais WenJian Liu , sa femme accouche de leur enfant. Selon la police de New York, Angelina est née ce mardi, à l'hopital de Weill Cornell. Le bébé est le fruit d’une fécondation in vitro. En 2014, son père policier, Wenjian Liu, ainsi que son coéquipier avaient été abattus à bout portant alors qu’ils patientaient dans leur véhicule. Ce drame avait suscité une vive émotion à travers le pays.