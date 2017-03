Etats-Unis : la justice interdit à des parents de nommer leur fille "Allah"

Une petite fille prénommée ZalyKha, ça en jette. Et ce n’est pas interdit. Les autorités de l’Etat de Géorgie ont en revanche tiqué en voyant le nom de famille que les parents de l'enfant, Elizabeth Handy et Bilal Walk, ont choisi pour elle : Graceful Lorraina Allah. Et elles l'ont retoqué : selon des responsables du ministère de la Santé publique, cités par The Atlanta Journal-Constitution, la loi locale exige que le nom de famille de l'enfant, âgé de 22 mois, soit Handy, ou Walk, ou une combinaison des deux.





Mais ce refus des autorités constitue une violation de droits aux yeux de la branche locale de l'American Civil Liberties Union (Aclu), qui a porté plainte le 23 mars contre l'Etat de Géorgie.