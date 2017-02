La Maison Blanche blackliste des journalistes de CNN et du New York Times

La tension monte. L'exécutif américain n'a pas autorisé l'accès à certains médias tels la chaîne CNN ou le quotidien New York Times pour ce briefing qui exceptionnellement, n'était pas organisé dans la salle de presse face aux caméras mais dans le bureau de Sean Spicer, porte-parole de Donald Trump. Par contre, plusieurs médias conservateurs de moindre taille, tel que One America News Network, qui offrent une couverture favorable de la nouvelle administration, ont, eux, été autorisés à y assister...





Un épisode de plus dans les attaques que Donald Trump contre les médias, accusés d'être "malhonnêtes" et d'être "l'ennemi du peuple". Son proche conseiller Stephen Bannon avait d'ailleurs prédit jeudi que les relations avec les médias allaient se détériorer "de jour en jour". C'est désormais chose faite. Reste que d'autres organisations qui couvrent régulièrement la Maison Blanche, telles Reuters et Bloomberg, ont tout de même pu accéder au bureau de Sean Spicer.