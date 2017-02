Etats-Unis : la marque Ivanka Trump lâchée par une grande chaîne de magasins

Le revers de la médaille pour le clan Trump ? Deux semaines après l’investiture de Donald Trump, sa fille voit ses affaires dégringoler. Sa marque de vêtements et de chaussures ne fait plus recette, confrontée à une campagne de boycott. Dernier exemple en date : Nordstrom, une chaîne de magasins, a annoncé ce vendredi son intention de ne plus commercialiser ses produits.





Une décision qui, selon le groupe, n’a rien à voir avec l’appel au boycott des produits Ivanka. Nordstrom l’assure : il prend "ses décisions d'achat en fonction de la performance" des produits. Et le géant de préciser que l'abandon de certaines des plus de 2 000 marques vendues dans ses magasins "fait partie du rythme régulier de notre métier. "Chaque année, nous en abandonons environ 10% et rafraîchissons notre assortiment d'autant. Dans ce cas, en nous fondant sur la performance de la marque, nous avons décidé de ne pas l'acheter pour cette saison", ajoute le groupe.