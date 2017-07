États-Unis : la mort inexpliquée d'une Australienne, abattue en pyjama par la police

Aux États-Unis comme en Australie, c’est l’incompréhension. Samedi dernier, Justine Damond, une Australienne résidant à Minneapolis, dans le Minnesota, a été abattue par la police après avoir appelé le 911 pour signaler une possible agression dans son quartier. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche pour lui rendre hommage et réclamer des explications.





Présentée par les médias australiens comme une professeure de yoga et de médiation, Justine Damond avait déménagé de Sydney à Minneapolis pour rejoindre son fiancé. Elle a été fatalement touchée à l'abdomen par un tir de la police samedi, alors qu’elle avait appelé le service d’urgence. "Elle a entendu du bruit dans la ruelle donc elle a appelé la police et ils sont arrivés, a raconté son beau-fils Zach Damond sur Facebook. Et ensuite, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont pris la vie de ma meilleure amie".