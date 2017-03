Etats-Unis : la mortalité des personnes autistes a augmenté de 700% en 16 ans

Un taux de mortalité nettement plus élevé que la moyenne nationale. Selon une étude de la faculté de santé publique de l'Université Columbia publiée mardi dans l'American Journal of Public Health, la mortalité parmi les personnes atteintes d’autisme a augmenté de 700% aux Etats-Unis au cours des seize dernières année. Les autistes meurent trois fois plus de blessures accidentelles ou volontaires que le reste de la population, selon cette étude basée sur une analyse des certificats de décès de 32 millions de personnes dans le registre national entre 1999 et 2014.





Les chercheurs ont identifié 1.367 personnes (1.043 hommes et 324 femmes) qui avaient été diagnostiquées du trouble du spectre autistique. L'âge moyen au moment du décès était de 36 ans, soit bien plus jeune que le reste de la population générale, précisent les auteurs. Parmi les personnes souffrant d'autisme, 28% sont décédées de blessure, le plus souvent par suffocation ou noyade.