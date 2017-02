Etats-Unis : la Russie teste-t-elle Donald Trump en envoyant un bateau espion près de ses côtes ?

Le membre du Congrès Joe Courtney, représentant du Connecticut, s’est lui montré plus offensif face à cette manœuvre russe. La connectant aux récents survols à basse altitude de navires de l’US Navy par des avions russes sur la mer Rouge, il a indiqué que ces opérations militaires représentaient d’ "inacceptables et agressives actions qui testent clairement la résolution de la nouvelle administration".





"Même si j’ai une confiance totale dans la vigilance de notre marine, la Maison Blanche doit dépasser son engouement apparent pour Vladimir Poutine et le traiter comme la menace sérieuse pour la paix globale et la sécurité qu’il a été pendant les cinq dernières années". De son côté, le sénateur Chris Murphy a dénoncé la présence du navire russe près des côtes comme faisant "partie d’une série d’actions agressives de la Russie qui menacent la sécurité nationale et la sécurité de nos alliés".





Les regards sont maintenant tournés vers Donald Trump, dont les prises de position se sont souvent montrées clémentes envers Vladimir Poutine, afin de savoir de quelle façon le président américain répondra à cette nouvelle provocation militaire russe.