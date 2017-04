La Trump Organization se sépare de ses activités de mannequinat

Selon le Washington Post, la société était en déliquescence depuis 2016 et la montée en puissance de la campagne présidentielle qui a vu plusieurs de ses mannequins faire défection. Certaines, comme Maggie Rizer, ont clairement cité le message politique du candidat Trump comme la raison de leur départ. Deux responsables de l'agence très respectés dans le monde de la mode ont aussi mis les voiles ces derniers mois. Ces derniers ont créé leur propre agence et emmené avec eux au passage, une partie des mannequins sans qu'on sache exactement combien restaient encore.





L'activité de mannequinat passait pour l'une des activités chères au milliardaire devenu président. Sa femme Melania est un ex-mannequin, de même que sa fille Ivanka, désormais conseillère de son père à la Maison Blanche. Donald Trump a officiellement passé le contrôle de la Trump Organization à ses deux fils adultes, Eric et Donald Junior, et un de ses hommes de confiance et directeur financier de longue date, Allen Weisselberg.





Il y a gardé cependant toutes ses parts, alimentant les critiques sur de possibles conflits d'intérêt.