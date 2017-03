Le décret anti-immigration de Trump stoppé indéfiniment

Le juge Watson avait suspendu la première mouture du décret migratoire le 15 mars, la veille de l'entrée en vigueur de l'interdiction de laisser pénétrer sur le sol américain les ressortissants de six pays à majorité musulmane. Lors de sa première contestation, le juge Watson avait souligné que "cibler ces pays revenait à cibler l'Islam", religion très largement majoritaire dans ces pays (plus de 90% de la population). Comme la première, la seconde version du décret migratoire voulu par le nouveau président américain a dû faire face aux feux des critiques qui la considèrent comme un acte dirigé envers les musulmans souhaitant se rendre sur le territoire US.





Selon Donald Trump, ce décret est nécessaire pour garantir la sécurité des Etats-Unis en empêchant l'entrée d'extrémistes radicaux sur le sol américain. Le département américain de la Justice devrait faire appel.