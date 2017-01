Comment le décret anti-musulmans de Trump pourrait accroître la menace terroriste

"Nous savons que des groupes vont utiliser cela dans leurs tactiques de recrutement", a déclaré David Ibsen, directeur de l'ONG 'Counter Extremism Project'. "La propagande d'ISIS (groupe Etat islamique) et d'Al-Qaïda cible un bassin très large de personnes. Et de l'exposition à cette propagande au fait de mener une attaque, nous savons que la mèche est très courte", ajoute t-il. "Cela ne rendra pas l'Amérique plus sûre", renchérit Farah Pandith, une ancienne responsable de la sécurité nationale dans les administrations de George W. Bush et de Barack Obama, spécialisée dans la lutte contre la radicalisation. "Cela a créé un avantage pour ISIS."





Dans une lettre ouverte, plusieurs dizaines d'anciens collègues de Farah Pandith, ont estimé que ce décret envoyait "le mauvais message à la communauté musulmane dans le pays et de par le monde": l'idée que le gouvernement américain est "en guerre contre eux" sur la base de leur religion. Les signataires se disent convaincus que cette décision aura "un impact négatif à long terme" sur la sécurité nationale des Etats-Unis.





Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé mardi que le décret "déclenche une vague d'anxiété et de colère qui peut faciliter la propagande et organisations terroristes que nous voulons tous combattre".