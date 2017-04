Etats-Unis : forte baisse des arrivées de clandestins, le gouvernement de Trump s'en frotte les mains

Erigée en priorité des priorités du candidat Donald Trump, les premiers effets de la lutte anti-immigration clandestine prônée par le président élu commencent à se faire sentir aux Etats-Unis. "Nous avons constaté une baisse absolument incroyable du nombre de migrants venant d'Amérique centrale", a déclaré mercredi John Kelly, secrétaire à la Sécurité intérieure, lors d'une audition au Congrès, ajoutant que la baisse est notamment "spectaculaire" pour les familles et les enfants.





En février - le premier mois complet de la présidence de Trump - les interpellations à la friontière ont commencé à baisser, alors qu'elles n'avaient cessé d'augmenter tout au long de l'année 2016, et ce, jusqu'en janvier 2017. Or, le gouvernement américain se base sur le nombre d'interpellations à la frontière et de refus d'entrée sur le territoire aux postes-frontières pour mesurer l'immigration clandestine.