Etats-Unis : le nouveau décret anti-immigration de Trump devrait beaucoup ressembler à l'ancien...

BORDERS - La nouvelle version du "Muslim Ban" que prépare l'administration Trump devrait à nouveau empêcher l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants venus d'Irak, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen. Et s'il devrait tout de même épargner les détenteurs de cartes vertes et de visas, rien ne dit que ce texte pourra cette fois échapper aux procédures judiciaires.