Le Texas exécute un homme emprisonné depuis l'âge de 15 ans

Aucune preuve matérielle n'établissait l'implication directe du détenu pour cet homicide. Pourtant, ce jeudi, Robert Pruett, 38 ans, a été exécuté. A 18 h 46 locales, une heure environ après que la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté les ultimes recours en clémence lancés par ses avocats.





"Je veux juste dire à tout le monde ici que je vous aime tellement. J'ai fait du mal à beaucoup de gens et beaucoup m'ont fait du mal", a-t-il confié dans sa dernière déclaration. "J'ai dû apprendre les leçons de la vie à la dure. Un jour, on n'aura plus besoin de faire du mal aux gens", a-t-il poursuivi avant de dire ses adieux, selon un communiqué du département de la Justice pénale du Texas.