L'Amérique se prépare à une semaine de manifestations anti-Trump

Tous s’accordent cependant pour dire que l’apogée de la contestation sera atteint avec la "Marche des femmes", au lendemain de la cérémonie d’investiture. Certains signes laissent d’ailleurs penser à une très vaste mobilisation. Outre les chanteuses Katy Perry et Cher, ou l'actrice Scarlett Johansson, qui ont annoncé leur participation, ou la mobilisation massive sur les réseaux sociaux – 450.000 personnes intéressées par l’évènement sur Facebook – au moins 1200 bus ont demandé la permission de stationner au stade RFK de la capitale fédérale le 21 janvier, bien davantage que pour l’entrée en fonction officielle de Donald Trump.





Du fait du court délai de préparation, la "Marche des femmes" s'est révélée être un défi logistique, à la fois pour les organisateurs et les autorités de la capitale fédérale, déjà sur les dents. Elle devrait débuter sur Independence Avenue à 10H00 du matin près du Capitole et se dérouler sur 2 kilomètres le long du National Mall, l'esplanade bordée par les principaux musées et mémoriaux de Washington. Les organisatrices annoncent environ 300 "marches sœurs" dans d'autres villes du pays dont New York, Boston, Los Angeles et Seattle, ainsi qu'au-delà des frontières des Etats-Unis. La démonstration de force pourrait bien être historique.