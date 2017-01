Etats-Unis : les diplomates russes ont quitté Washington, Trump doute toujours de l’ingérence de Moscou

De son côté, Donald Trump a une nouvelle fois exprimé ses doutes sur ces accusations. "Je veux qu’ils (ndlr : les services de renseignements américains) en soient sûr, car c’est une accusation plutôt sérieuse, et je veux qu’ils en soient certains", a-t-il déclaré. "Je sais beaucoup de choses concernant le piratage. Et le piratage est une chose très difficile à prouver. Donc cela pourrait être quelqu'un d'autre. Je sais également des choses que d'autres personnes ne savent pas, et donc ils ne peuvent pas être sûrs de ce qui se passe », a poursuivi le président élu, soulignant qu'il dévoilerait "mardi ou mercredi" ce que les autres "ne savent pas".





Donald Trump s’est par ailleurs référé à l’erreur des services de renseignement américains concernant la présence d’armes de destruction massive en Irak pour illustrer ses doutes. Il a ainsi qualifié l’intervention de "désastre car ils avaient tort".