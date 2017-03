États-Unis : les voyageurs en provenance du Moyen-Orient bientôt privés de leurs appareils électroniques

Les voyageurs en provenance du Moyen-Orient et en vol pour les États-Unis n'auront bientôt plus les mêmes droits que les autres passagers. Les Américains ont l’intention à partir de ce mardi d’interdire aux passagers en provenance de plusieurs pays du Moyen-Orient d'emporter en cabine les appareils électroniques plus gros que les smartphones. Adieu tablettes, ordinateurs portables, appareils photos ou lecteurs DVD… Ceux-ci devront être placés dans la soute de l’avion.