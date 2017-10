New York : manager d'un McDo, il transformait son restaurant en plateforme de deal

C'est un trafic de haut vol qu'ont démantelé les policiers de l'"Opération off the Menu", dans le Bronx à New York. Et pour le coup, le dealer, aidé par son emploi du temps, s'est montré très imaginatif et disons ... serviable avec ses clients. Frank Guerrero, 26 ans et manager de nuit dans un McDonald's du Bronx a été arrêté la police après avoir été pris en flagrant délit de trafic de cocaïne.





A huit reprises, l'homme avait vendu des doses de cette drogue à un policier infiltré chargé de mener à bien l'enquête. Au total, ces transactions ont rapporté près de 11.000 dollars à Guerrero. Comment s'y prenait-il ? Rien de plus simple : il utilisait son lieu de travail comme lieu de trafic.