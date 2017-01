"Vous m'avez rendu fier": Obama rend un poignant hommage à sa femme et ses filles

Séquence émotion mardi soir, lorsque Barack Obama a évoqué sa femme et ses filles dans son discours d'adieux à Chicago. "Michelle LaVaughn Robinson, fille du South Side (à Chicago, NDLR), ces dernières 25 années, tu n'as pas été seulement ma femme et la mère de mes enfants, mais tu as été ma meilleure amie", a déclaré le président américain avant son départ de la Maison Blanche le 20 janvier. "Tu as endossé un rôle que tu n’as jamais demandé, et tu l’as incarné avec style, humour et grâce. Tu as fait de la Maison Blanche un endroit pour tout le monde, et tu es devenu un modèle. Tu m’as rendu fier, et tu as rendu le pays tout entier fier", a-t-il poursuivi avant de sortir un mouchoir pour essuyer ses larmes.