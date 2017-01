États-Unis : on lui refuse d'avorter pendant sa détention, une femme réclame 1,5 million de dollars

Selon son avocat, Kei’choura Cathey, aujourd'hui âgée de 29 ans, a tout fait pour payer ces frais de transports. Sauf que le jour où elle a pu rassembler la somme, le délai légal avait été dépassé. Dans le Tennessee, il est en effet interdit d’avorter après le second trimestre. La jeune femme finira par accoucher en avril 2016. Dans son dépôt de plainte, elle affirme que le refus qui lui a été imposé constitue une punition cruelle et inhabituelle, une violation du huitième amendement.





En outre, cela constitue une violation du droit à l’avortement, protégé par le 14e amendement de la Constitution américaine. Un droit invoqué plusieurs fois ces derniers mois aux Etats-Unis, où on observe une nouvelle poussée anti-avortement. Convaincus que le vent a tourné en leur faveur avec la victoire électorale de Donald Trump le 8 novembre, les "Pro life" se sentent en effet pousser des ailes, de leur propre aveu. Il faut dire que Donald Trump s'est choisi un vice-président et un ministre de la Justice, Mike Pence et Jeff Sessions, qui sont tous les deux "Pro life".