Oui, Donald Trump prépare déjà sa campagne de réélection en 2020

Arrivé au pouvoir fin janvier, Donald Trump briguer déjà un second mandat, financièrement parlant du mois. Manifestement confiant en sa promesse de "Make America Great Again!" (soit, en vf, "Rendre sa grandeur à l'Amérique!"), il collecte activement pour sa future campagne électorale de 2020, estampillée "Keep America Great" (soit "Conserver sa grandeur à l'Amérique").





Ainsi, selon un rapport récent de la Commission électorale fédérale (FEC), le président américain aurait levé plus de 30 millions de dollars de dons, soit 7,1 millions de dollars via la campagne et 23 millions via le parti républicain.





En 2009, sur la même période des "trois premiers mois" de son premier mandat, Barack Obama et le parti démocrate n'avaient recueilli ensemble que 15 millions de dollars.