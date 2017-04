États-Unis : malgré la polémique, l’Arkansas exécute un premier prisonnier

La dernière bataille judiciaire n’aura pas porté ses fruits. Peu avant minuit jeudi, Ledell Lee, 51 ans, a été exécuté par injection létale, 24 ans après sa condamnation pour avoir battu à mort sa voisine. Il est le premier d’une longue série dressée par l’Arkansas qui comptait exécuter huit hommes d’ici la fin du mois d’avril.





Pour la première fois depuis 2005 et la suspension de la peine de mort dans l'État, l’Arkansas a donc eu recours à l’application de cette peine ultime. "Ce soir, la sentence légale d'un jury, confirmée par les tribunaux tout au long de plusieurs décennies de contestations, a été exécutée", a indiqué la procureure générale de l’Arkansas, Leslie Rutledge, dans un communiqué. Mais cette exécution fait polémique depuis près de deux mois. Et pour cause, l’un des trois produits utilisés, le midazolam, fait l’objet d’une polémique.