Etats-Unis : pendu à un télésiège, il est sauvé par un funambule

La scène aurait pu tourner au drame. Dans la station de ski d'Arapahoe Basin (Colorado), un homme se retrouve pendu à un télésiège, retenu par le cou par la sangle de son sac à dos. Trop haut pour que les gens au sol lui viennent en aide, il étouffe et perd connaissance.





Il faut une bonne dose de chance pour croiser un funambule à cet endroit, à ce moment précis. Mickey Wilson, slackliner professionnel , et l'homme pendu, non-identifié, s'étaient rencontrés un peu plus tôt sur les pistes. "C’était une des choses les plus effrayantes que j’aie jamais vues. Voir une personne se vider de sa vie comme ça", racontera plus tard Mickey Wilson au Denver Post. Impassible, Wilson décide alors de marcher sur le câble de la remontée mécanique. Plus tard, il postera sur son compte Instagram les photos et une vidéo de sa prouesse.