Etats-Unis : pluie de critiques contre Trump après ses attaques contre une figure des droits civiques

La salve est, comme souvent, venue de Twitter. À moins d’une semaine de son entrée en fonction, Donald Trump a entamé le week-end prolongé du Martin Luther King Day en s'en prenant vivement à un autre défenseur des droits civiques, le représentant démocrate de Géorgie, John Lewis, qui a annoncé qu’il n’assisterait pas à la cérémonie d’investiture du milliardaire, vendredi à Washington.





Dans une interview accordée à NBC, celui qui s’est rendu célèbre pour son militantisme, notamment via sa participation aux marches de Selma à Montgommery en 1965, a expliqué qu’il ne considérait pas le futur locataire de la Maison-Blanche comme un président légitime. "Les Russes ont contribué à l'élection de cet homme. Et ils ont pris part à la destruction de la candidature d’Hillary Clinton", a fait valoir John Lewis, 76 ans, figure éminemment respectée aux Etats-Unis.





Réagissant à ces propos samedi, Donald Trump a déclaré que John Lewis "ferait mieux de passer plus de temps à aider sa circonscription, qui est dans un état horrible et en train de se désagréger (pour ne pas dire infestée par le crime) plutôt que de se plaindre à tort du résultat de l’élection." Et d’ajouter : " Paroles, paroles, paroles - pas d'action ni de résultats. Regrettable !"