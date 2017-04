Pour éviter les bavures, les policiers de Los Angeles vont apprendre à dégainer moins vite

Le préambule des nouvelles mesures stipule que les agents "doivent tenter de contrôler une situation en faisant usage du temps, de la distance, de la communication et des ressources disponibles dans le but de la désamorcer, quand ils peuvent le faire, en sécurité et raisonnablement".





Selon le chef du LAPD Charlie Beck, "ces directives vont entraîner des changements dans notre recours à la force, nos pratiques et notre entraînement".