JT 20H - Etats-Unis : première semaine de président chargée pour Donald Trump

Le nouveau président américain a achevé sa première semaine de mandat sur une brouille avec le Mexique et en exaspérant l’Union européenne. En recevant Theresa May comme premier chef d’Etat étranger depuis sa prise de fonction, Donald Trump a voulu montrer une convergence entre les Etats-Unis souverainistes et la Grande-Bretagne du Brexit. Il a également répété son intention de construire un mur avec le Mexique, financé par ce dernier, ainsi que l’expulsion immédiate "des criminels et des clandestins". Une provocation pour le président Enrique Peña Nieto, qui a annulé son déplacement aux Etats-Unis.