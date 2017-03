VIDEO - Etats-Unis : première visite officielle en solo pour Melania Trump

Ce fut une visite express mais elle n'est évidemment pas passée inaperçue. Melania Trump a rendu visite jeudi 2 mars à des enfants malades dans un centre médical de Manhattan. Et pour la première fois, elle n'était pas accompagnée de son encombrant mari. La First Lady a fait une brève lecture d'un livre pour enfants "Oh the places we'll go", un classique du Dr Seuss, à l'occasion de la Journée nationale de la lecture aux Etats-Unis.





"Savez-vous quel jour nous sommes ?", a-t-elle demandé aux petits malades assis autour d'elle. "C'est le jour national de la lecture. Je vous encourage donc à lire et à réfléchir à ce que vous voulez réaliser dans la vie". Melania Trump a ensuite commencé à lire un passage de cet ouvrage, "l'une de ses sources d'inspiration favorite", dit-elle.