Projet d'oléoduc : et Trump déterra la hache de guerre avec les Sioux

Pour la tribu sioux de Standing Rock, le combat a débuté en avril 2016 quand elle découvre le Dakota Access Pipeline. Un projet de 3,8 milliards. Selon ses promoteurs, il permettrait de réduire les coûts de transport du pétrole et offrirait ainsi aux producteurs américains une opportunité de concurrencer davantage leurs rivaux canadiens. Problème : le risque de contamination de l'eau du Missouri est trop élevé pour les autorités. Elles décident donc de se rabattre à quelques dizaines de kilomètres au nord… à 800 mètres de la réserve indienne de Standing Rock.





Au départ, ils sont une poignée de sioux – environ 1.000 personnes à vivre sur place – à manifester. Mais très vite, leur cause fédère : plus d'une centaine de tribus rejoignent leurs rangs. Il faut dire que le projet réduirait en poussière des sites sacrés où sont enterrés leurs ancêtres et menacerait leurs sources d'eau potable. Selon le journaliste et militant écologiste Bill McKibben, la réserve est aussi un symbole, car elle représente le dernier pan de territoire issu de la "grande réserve sioux" créée en 1868. Elle s'étendait alors entre le Dakota du Sud, une partie du Nebraska et du Dakota du Nord.