Quand Donald Trump plagie le discours... du méchant de Batman

"Nous transférons le pouvoir de Washington et nous le rendons à vous, le peuple" ("We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people”), a ainsi lancé le nouvel hôte de la Maison Blanche. Le super-vilain de fiction, qui voulait reprendre Gotham City aux corrompus, faisait lui aussi la même promesse : nous la "rendons à vous, le peuple".





Regardez, le montage côte à côte des courts extraits des deux discours, qui s’est répandu comme une traînée de poudre sur Twitter, est saisissant tant les phrasés de Trump et de Bane (joué par l'acteur Tom Hardy) sont similaires :