Obama savait que Poutine voulait aider Trump bien avant la présidentielle américaine

Les doutes sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine remonte au mandat de Barack Obama, révèle le Washington Post. Dès août 2016, le président sortant a ainsi mis la Maison Blanche sur le pied de guerre, dans le plus grand secret, après avoir été informé en août 2016 par la CIA du piratage informatique ordonné par le président russe.





Le quotidien révèle ainsi que Barack Obama a demandé à ses services de renseignement et de sécurité de récolter le plus d’informations possible sur le sujet et de dresser une liste de représailles envisageables, allant des sanctions économiques aux cyber-attaques.