Sécurité renforcée à la Maison Blanche après plusieurs tentatives d'intrusion

Ces incidents surviennent une semaine après une sérieuse alerte. Un homme était parvenu le 10 mars à entrer dans l'enceinte de la Maison Blanche. Il avait alors pu déambuler dans les jardins de la résidence présidentielle pendant plus d'un quart d'heure, alors que Donald Trump s'y trouvait. Il avait fini par être interpellé.





Ce n'est pas la première fois qu'une personne franchit le périmètre de la Maison Blanche. En septembre 2014, un ancien combattant, perturbé mentalement, avait réussi à pénétrer à l'intérieur de la forteresse avec un canif dans la poche, après

avoir sauté par dessus la clôture et traversé la pelouse en courant.





Plus fort encore, le Secret Service a confirmé qu’un ordinateur portable a été dérobé jeudi 16 mars dans la voiture d’un agent à New York, soulignant toutefois que ses ordinateurs sont équipés de multiples verrous et ne contiennent pas d’informations classifiées.