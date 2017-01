"Tenace, entêté mais plus réfléchi qu’on ne le croit" : on a demandé à une graphologue d’analyser la signature de Trump

"Quand il annote un article, il a le souci d’être clair, et utilise le script", observe Béatrice Favereau. Et le contraste est saisissant. "Son écriture détachée est tout en rondeur, très claire, pleine d’ovales. A côté, sa signature est tout en angles, très resserrée, sans blanc." Et ça, c’est sans doute le signe qu’il a plusieurs personnalités, une "qui se montre extrêmement claire, posée, réfléchie, cherchant à être comprise, et une autre beaucoup plus impatiente, nerveuse, secrète aussi, qui ne laisse rien paraître de ses émotions ou de ses sentiments", détaille la graphologue. "Il est sans doute très différent dans son mode public et dans sa vie personnelle. L’affectif a de l’importance".





Donald Trump serait donc au final plus surprenant que prévu. Malin, presque roublard, d’une habileté très commerciale, marketing. "Il a une personnalité entière, mais à facettes, charmeuse, séductrice, avec un sens de l’argent assez poussé", dit de lui Béatrice Favereau. "Il sait quel est son objectif et il s’y tient. Ce n’est pas un menteur ou un affabulateur, mais il a une façon de présenter les choses à sa façon, de présenter sa vérité, et il va y croire." Convaincant et, forcément, manipulateur.





Bref, Donald Trump n’est "pas un tout fou". Mais l'analyse de son écriture n'est pas rassurante pour autant. "Le côté qui peut être inquiétant, c'est qu'il est extrêmement tenace, entêté et persévérant", souligne Béatrice Favereau. "Ce qu’il a décidé de faire, il le fera. Trump est très entier, dans sa signature et ses prises de position." Bon. Nous voilà prévenus. Et la signature de Barack Obama, on en parle ?