Terrorisme, conflits internationaux... : les sombres prévisions des renseignements américains qui attendent Trump

Le renseignement américain considère que la mondialisation et les progrès techniques ont permis d'"enrichir les plus riches" et de sortir des milliards d'humains de la pauvreté. Problème : ils ont "sacrifié" les classes moyennes occidentales et déclenché des réactions violentes contre la mondialisation. Et le NIC d'en rajouter une couche : "Le ralentissement de la croissance et les ruptures induites par la technologie sur les marchés du travail menaceront la baisse de la pauvreté et provoqueront des tensions intérieures dans certains pays lors des années à venir." "Cela sera tentant d'imposer l'ordre dans ce chaos apparent", mettent en garde les auteurs du rapport. "Mais cela serait trop coûteux sur le court terme, et (cette stratégie) échouerait sur le long terme".