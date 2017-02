Tom Price, député anti-avortement, devient ministre de la Santé de Trump

Suite à l’annonce de la nomination de Tom Price, Donald Trump s’est montré dithyrambique à son sujet. Il est "exceptionnellement qualifié pour mener à bien notre engagement d'abroger et de remplacer l'Obamacare afin de donner à tous les Américains une couverture santé abordable et accessible", selon le président américain. De leur côté, les démocrates opposés à sa nomination ont affirmé au cours de son audition que Tom Price porterait préjudice aux millions d’Américains dépendant de l’Obamacare. Pour le sénateur démocrate Ron Wyden, "il s’agit de savoir si les Etats-Unis vont revenir aux jours sombres quand seuls les riches et les gens en bonne santé avaient une couverture médicale ."





En tant qu’élu, Tom Price s’est toujours opposé à la prise en charge de la contraception, mais aussi à l’avortement. Il a reçu le soutien à de nombreuses reprises du "National Right To Life", une puissante association fermement opposée au droit à l’avortement.