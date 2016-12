États-Unis : Trump accuse Obama d'empêcher une transition "en douceur"

Donald Trump n’a pas précisé les propos ou les "obstacles" auxquels il se réfère. Mais la tension ne cesse de monter entre les deux hommes, qui semblaient pourtant souhaiter engager le processus de transition sur de bonnes bases lors de leur entrevue dans le Bureau ovale, deux jours après le scrutin présidentiel.





Quelques semaines plus tard, l'ambiance est moins sereine. Ce lundi, Barack Obama a ainsi exprimé sa certitude qu'il aurait remporté un troisième mandat si la Constitution lui avait permis de se présenter une nouvelle fois. "NO WAY" ("Sûrement pas") avait alors répondu Donald Trump, pointant pêle-mêle le chômage, l’État islamique et la réforme de santé Obamacare.