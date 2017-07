Etats-Unis : Trystan, un homme transgenre, accouche d'un petit garçon

"La prochaine fois que quelqu'un vous dit que les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, montrez-lui cette vidéo". Samedi, l’Américain Biff Chaplow a annoncé sur Facebook que son compagnon Trystan Reese avait accouché avec succès après trente minutes de travail. Un petit Leo de 4,55 kilos et de 54,6 cm est donc né à Portland (Oregon) après une grossesse très médiatisée sur les réseaux sociaux.





Et pour cause : Trystan, 34 ans, est transgenre. Celui qui se sentait "homosexuel dans un corps de femme" à l’époque du lycée raconte sa transformation progressive : "A l'âge de 19 ans, j'ai commencé à prendre de la testostérone. Mon corps s'est mis à changer. La barbe est apparue, j'avais l'impression de vivre en même temps une puberté et une ménopause. Emotionnellement, c'était très difficile... Mais au bout de six mois, j'étais un homme", racontait-il à Paris Match.