États-Unis : Uber remet ses voitures sans chauffeur sur la route trois jours après un accident

Pour l’heure, on ne peut trouver ces voitures sans chauffeur que dans trois villes aux États-Unis : à Tempe, donc, mais aussi à San Francisco (Californie) et à Pittsburgh (Pennsylvanie). Leur maintien pose plus que jamais la question de la communication entre ces véhicules autonomes et les autres, voire celle de la capacité d’observation et d’anticipation des automates. Le développement de ces voitures sans chauffeur est actuellement en plein boom outre-Atlantique, mais Ford, Tesla, Google ou Apple admettent tous en être encore au stade de la recherche. Le deuxième constructeur automobile américain, Ford, a ainsi réaffirmé la semaine dernière tabler sur la mise en circulation d’un véhicule pleinement autonome en 2021. Seul Uber précipite la chose. Ce qui indique bien que ses utilisateurs, comme ses chauffeurs, sont en train de lui tourner le dos dans des proportions critiques.