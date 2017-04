Etats-Unis : un adolescent avoue avoir voulu tuer le pape au nom de Daech en 2015

Santos Colon, 17 ans, originaire du New Jersey, a cherché à recruter un sniper pour tirer sur le pape, et à déclencher des explosifs lors de sa messe à Philadelphie le 27 septembre 2015, qui clôturait un rassemblement mondial des familles, selon le département américain de la Justice. Mais sans le savoir, le jeune homme a recruté un agent sous couverture du FBI et a été arrêté 12 jours avant la date prévue de l’attaque.





Santos Colon a tenté de mener ces attentats en soutien du groupe EI et avait utilisé le nom d’Ahmad Shakoor dans ce plan monté de toutes pièces. Le département de la Justice n'a pas donné d'autres détails sur la manière dont il s'est intéressé au groupe EI et comment il communiquait avec eux. Ce lundi, le jeune homme a plaidé coupable de tentative de soutien matériel à une organisation "terroriste". Il risque jusqu'à 15 ans de prison et une amende de plus de 230.000 euros.