États-Unis : un copilote d'American Airlines meurt en pleine phase d'atterrissage, son collègue évite le crash

Le scénario aurait pu tourner à la catastrophe sans le sang-froid du pilote. Alors que son appareil se situait à environ trois kilomètres de la piste d’atterrissage où il devait se poser, son collègue, le copilote Grubb, a soudainement perdu conscience. Loin de perdre ses moyens, le pilote a immédiatement passé un appel d’urgence, tout en posant le Boeing 737-800 sans encombre. Le duo effectuait mercredi dernier un vol pour la compagnie American Airlines entre Dallas/Fort Worth et Albuquerque, aux États-Unis.





Le co-pilote a été pris en charge dès le raccordement de l’avion à l’aéroport, où les secours ont tenté de le ranimer pendant 35 à 40 minutes, rapporte CNN. Malgré ces efforts, l’homme n’est pas revenu à la vie. "Nous prenons soin de la famille et des collègues du copilote Grubb, et nos pensées et nos prières les accompagnent durant cette période difficile", a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.