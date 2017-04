Etats-Unis : un couple, en voyage pour son mariage, expulsé d'un vol... United Airlines

C’est à ce moment-là qu’un agent de bord leur a demandé de retourner à leur place, et pour cause : ils occupent en fait des places en catégorie "Économie plus", laquelle offre plus d’espace… Pas question de payer un supplément et après s'être vu refuser un surclassement, le couple retourne à ses sièges. Sauf qu'entre-temps, un policier fédéral est monté à bord et leur demande de descendre de l’avion.





"Ils ont déclaré que nous étions agités et que nous étions un danger pour le reste du vol, pour la sécurité des autres clients", a déclaré le marié auprès de la chaîne de TV de Houston. United Airlines, de son côté, assure qu'ils "ont à plusieurs reprises tenté de s'asseoir sur des sièges plus chers". Le couple a été placé sur un autre vol ce dimanche, mais a indiqué à KHOU qu’ils ne voleront plus avec United. Et pour la petite info, le mariage est toujours prévu pour jeudi.





Cette affaire n'est pas sans rappeler celle qui, la semaine dernière, avait déjà ternie la réputation de la compagnie : l'expulsion d'un passager. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont montré l'homme, qui avait été tiré au sort pour sortir de l'avion, avec la tête en sang. En mars dernier, cette même compagnie avait également interdit à des jeunes filles d'embarquer car elles portaient… des leggings.