Leur enfant est mourant, ils préfèrent prier pour le sauver que d'aller à l'hôpital

Pire encore, le procureur a précisé que le couple s'était absenté pour un mariage quelques jours avant la mort du jeune garçon le laissant, malade, sous la seule surveillance de son frère âgé de 16 ans.





A leur retour, ils auraient trouvé Seth bougeant à peine. Mais au lieu d'appeler les secours, ils ont continué à prier pour son rétablissement. Le lendemain matin, l'enfant gisait, couvert de bleus, agonisant dans son vomi, selon la police. Il a été déclaré mort quelques heures plus tard par les ambulanciers que le père s'est finalement décidé à appeler. S'ils sont condamnés pour négligence, Timothy et Sarah Johnson risquent une peine maximale d'un an de prison et une amende de 3000 dollars.